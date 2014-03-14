Войск НАТО в Крыму не будет - глава Миссии Украины при НАТО

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Долгов заявил журналистам в штаб-квартире Альянса после завершения заседания Совета Євроатлантического партнерства (СЕАП), где все члены - кроме России - поддержали территориальную целостность Украины и заявили о незаконности референдума в Крыму 16 марта.

"Не шла речь на заседании СЕАП о миротворческих войсках НАТО. Украина не является членом НАТО, а следовательно рассчитывать на то, что войска НАТО в целом или нескольких стран-членов Альянса будут военным путем принимать участие в урегулировании кризиса в Крыму, не приходится. Для этого нет юридических оснований", - сказал Долгов.

По его словам, срочное заседание СЕАП было созвано по инициативе Украины - это состоялось впервые за 20-летнюю историю организации.

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"СЕАП однозначно осудил ситуацию, в которой оказалась Украина после оккупации Крыма. Все высказались в поддержку территориальной целостности Украины и ее независимости и за потребность поиска дипломатических каналов разрешения кризиса. Все - кроме российской делегации - назвали референдум в Крыму 16 марта незаконным и не имеющим юридической силы. Военное присутствие России в Автономной Республике Крым вряд ли сделает волеизъявление крымчан свободным", - сказал Долгов.

В СЕАП входят 28 стран-членов НАТО и двадцать государств-партнеров Альянса, среди которых почти все постсоветские страны.