НАТО: В Крыму действуют российские войска

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Бридлав написал в своем интернет-блоге на веб-странице НАТО.

"Если вы следите за событиями, которые разворачиваются в Украине, то можете отметить разные обвинения по поводу идентичности и происхождения вооруженных группировок, которые сегодня вовлекаются в беспорядки в Крыму. В новостях сообщается, что вооруженные солдаты окружили военные базы Украины в Крыму и взяли под свой контроль 11 пограничных постов в регионе. Очевидно, что ситуация серьезная. Но кто эти вооруженные солдаты и кто дал им приказ?", - написал Бридлав.

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«Многие СМИ сообщали, что эти воинские подразделения являются «местной милицией», которая носит военную одежду российского стиля, поскольку такую одежду можно приобрести во многих магазинах с военным снаряжением по всей территории бывшего Советского Союза. Другие СМИ повторяют утверждение, что вооруженные люди в Крыму является «силами местной самообороны», - заметил американский генерал.

"Здесь, в военных структурах НАТО, мы внимательно отслеживаем и анализируем ситуацию в Украине. Наше особое внимание было уделено военным группам, которые там находятся. После детального изучения информации из ряда источников мы считаем, что это российские военные силы, которые действуют на основании четких приказов вывести из строя украинские силы в Крыму", - прибавил командующий войсками Альянса в Европе.