Никто не будет помогать Украине, пока она сама не начнет защищаться - экс-глава СБУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил бывший глава СБУ Игорь Смешко.

Он отметил, что Европа только сейчас начала формировать общую политику по отношению к Украине, и поэтому надеяться, что США и Европа без Украины решат крымскую проблему, не стоит.

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«Никто не будет помогать Украине, если она сама не начнет защищаться», - заявил он.

В этой связи Смешко выразил мнение, что сейчас командование Вооруженными силами Украины не соответствует уровню угрозы. Он пояснил, что исполняющий обязанности министра обороны Игорь Тенюх не имеет общевойскового опыта по руководству военными операциями.

Как доказательство Смешко назвал то, что Украина опаздывает с принятием решений по перекрытию границ и не мобилизировала достаточно численный контингент внутренних войск для блокирования юго-восточных рубежей Украины.

Смешко уверен, что на сегодня все зависит от принятия жестких мер украинским правительством, от развертывания обороны.

Он считает, что у руководства страны нет политической воли и умения взять ответственность на себя, хотя сил у украинской армии достаточно, чтобы организовать оборону государства.

Смешко предлагает привлечь к планированию военных операций отставных генералов, которые имеют опыт руководства значительными воинскими соединениями еще с советских времен.