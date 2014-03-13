Суд посадил Кернеса на два месяца под домашний арест

Как сообщает корреспондент УНИАН, такое суд принял решение сегодня вечером.

Согласно решению, Кернес должен находиться дома с 21 часа вечера до 7 часов утра ежедневно в течение двух месяцев.

Одновременно в решении суда не указан адрес, по которому должен находиться мэр Харькова.

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Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура подозревает Геннадия Кернеса в совершении должностных преступлений связанных в том числе с организацией похищения, избиения людей, которые протестовали против власти Януковича.

Харьковского мэра вызвали на 13 марта в Генпрокуратуру на допрос в качестве подозреваемого.