Суд посадил Кернеса на два месяца под домашний арест
22:55, 13 марта 2014Политика
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Печерский райсуд Киева избрал городскому голове Харькова Геннадию Кернесу меру пресечения в виде частичного домашнего ареста.
Суд посадил Кернеса на два месяца под домашний арест
Как сообщает корреспондент УНИАН, такое суд принял решение сегодня вечером.
Согласно решению, Кернес должен находиться дома с 21 часа вечера до 7 часов утра ежедневно в течение двух месяцев.
Одновременно в решении суда не указан адрес, по которому должен находиться мэр Харькова.
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Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура подозревает Геннадия Кернеса в совершении должностных преступлений связанных в том числе с организацией похищения, избиения людей, которые протестовали против власти Януковича.
Харьковского мэра вызвали на 13 марта в Генпрокуратуру на допрос в качестве подозреваемого.
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