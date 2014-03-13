Кернесу могут присудить домашний арест - ГПУ

Следователь прокуратуры будет просить суд избрать для мэра Харькова Геннадия Кернеса меру пресечения в виде домашнего ареста.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос журналистов, сообщил заместитель генерального прокурора Украины Алексей Баганец.

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По его словам, первые следственные действия по Кернесу проведены, и следователь принял решение просить суд избрать для него такую меру пресечения.

“Но пока решение суда еще не известно”, - сказал Баганец.

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Как сообщал УНИАН, 11 марта Кернеса в статусе подозреваемого вызвали в Главное управление по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры. Кернес должен был явиться в 10.00 13 марта в следственное управление по адресу: Киев, улица Борисоглебская, 18, для участия в допросе. Статья, по которой открыто уголовное производство, не указывается.

Сам Кернес заявил журналистам, что его обвиняют в похищении человека, пытках и угрозах убийством.