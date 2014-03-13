Крымские сепаратисты хотят объявить персонами нон грата Кличко, Яценюка и Тягнибока

Об этом говорится в заявлении президиума, текст которого передал УНИАН пресс-центр ВС автономии.

«Участники антиконституционного переворота не имеют морального права давать оценку законности общекрымского референдума. Неонацисты и их пособники не имеют морального права навязывать свою волю жителям автономии – детям и внукам победителей фашизма. Убийцы, на руках которых кровь крымчан – бойцов "Беркута" и внутренних войск, мирных граждан, – не имеют морального права ступать на священную крымскую землю. Кличко, Яценюк, Тягнибок и все носители "бандеровской" идеологии будут объявлены персонами нон-грата в Крыму», - говорится в заявлении президиума ВС автономии.

Парламент Крыма подчеркнул, что референдум 16 марта пройдет. «Невзирая на угрозы и провокации», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Верховный совет Крыма 6 марта постановил присоединить Крым к РФ и вынес на референдум 16 марта два альтернативных вопроса: 1) Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации? 2) Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины? Жители Крыма смогут проголосовать с 8 утра до 20 часов вечера по киевскому времени. Референдум обойдется в 16,2 млн гривен.

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Киев считает «опрос» неконституционным. Такого же мнения придерживаются и мировые лидеры. Референдум пока признает лишь официальная Москва.