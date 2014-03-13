Яценюка и Турчинова могут сделать персонами нон грата в Крыму - Спикер ВР Крыма

Исполняющему обязанности президента Украины Александру Турчинову, премьер-министру Арсению Яценюку и другим "пропагандистам нацистских лозунгов" въезд в Крым будет запрещен, сказал в интервью РИА Новости спикер ВР Крыма Владимир Константинов.

"Нужно составить список неблагоприятных личностей, которые не должны в обозримом будущем пересечь нашу границу и въехать на территорию Крыма. Это те, кто связаны с издевательством над милицией и "Беркутом", те, кто пропагандирует нацистские лозунги, и те, кто им публично сочувствует", — сказал политик.

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Отвечая на вопрос, войдут ли в эти списки Турчинов и Яценюк, Константинов ответил: "Войдут, точно. Они умерли для Крыма после смерти наших людей, бойцов "Беркута". В Крым их не пустят".

Как ранее сообщал УНИАН, нелегитимные власти Крыма хотят национализировать международный детский центр (МДЦ) «Артек».