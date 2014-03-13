Выборы Президента состоятся 25 мая - Турчинов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, по его словам, Украине нужен Президент, имеющий всю полноту полномочий. «И чем скорее это произойдет, тем лучше», - добавил Турчинов, отметив, что каждый гражданин Украины, независимо от того, где он живет или на каком языке говорит, будет иметь возможность поддержать того кандидата, который ему нравится, и который, по его мнению, будет достойно исполнять обязанности главы государства.

«Убежден, что у нас выборы Президента пройдут образцово, и мы покажем всему миру, что можно без каких-либо ограничений, без какого-либо политического давления и фальсификаций провести выборы в Украине», - отметил Турчинов.

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Как сообщал УНИАН, 22 февраля Верховная Рада приняла постановление "О самоустранении Президента Украины от выполнения конституционных полномочий". Данным постановлением назначаются внеочередные выборы Президента на 25 мая.

В то же время в парламенте зарегистрирован проект постановления о перенесении президентских выборов на 7 декабря. Проект внес народный депутат от Партии регионов Евгений Мураев, который считается ставленником экс-главы Харьковской облгосадминистрации Михаила Добкина.

Внесение этого проекта СМИ назвали одним из элементов плана Виктора Медведчука относительно возвращения Януковича на пост Президента.