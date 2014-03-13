Рада приняла изменения к закону о выборах Президента

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 226 из 309 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля ВР приняла изменения к закону о выборах Президента в первом чтении.

Законопроектом определяется, что каждый гражданин Украины на выборах Президента Украины имеет один голос. Избиратель может использовать право голоса только на одном избирательном участке, где он включен в список избирателей. Избиратель реализует свое право голоса во время выборов в порядке, установленном настоящим законом.

Отмечается, что голосование на выборах является тайным: контроль за волеизъявлением избирателей запрещается. Фотографирование, видеофиксация в любой способ результатов волеизъявления избирателей, в том числе - лично избирателем в кабине для тайного голосования, а также демонстрация избирателем результатов волеизъявления в помещении для голосования, запрещается и является нарушением тайны голосования.

Читайте такжеОБСЕ направит на президентские выборы в Украину тысячу наблюдателейЧленам избирательных комиссий, другим лицам запрещается совершать любые действия или разглашать сведения, которые дают возможность установить содержание волеизъявления конкретного избирателя.

Кроме того, законопроектом, в частности, предусмотрено, что избирательный процесс завершается через 15 дней после дня официального объявления ЦИК результатов выборов Президента или официальной публикации представление ЦИК в Верховную Раду о назначении повторных выборов Президента.

Проектом также предлагается установить, что одновременно с выборами Президента не может проводиться всеукраинский или местный референдум.

Законопроектом предусмотрено, что полномочия окружных и участковых избирательных комиссий в случаях, предусмотренных настоящим законом, могут частично продолжаться вне сроками избирательного процесса.

Читайте такжеРегионалы в ВР предлагают перенести президентские выборы на 7 декабряОрганы исполнительной власти, в том числе специально уполномоченный центральный орган исполнительной власти по реализации государственной политики в сфере казначейского обслуживания бюджетных средств, специально уполномоченный центральный орган исполнительной власти по вопросам реализации государственной политики в сфере государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей, а также суды, избирательные комиссии, органы ведения Государственного реестра избирателей, правоохранительные органы (прокуратура, милиция) организуют свою работу во время избирательного процесса, в том числе в выходные дни и в день голосования, таким образом, чтобы обеспечить прием и рассмотрение документов по подготовке и проведению выборов Президента Украины, исковых заявлений, жалоб и обращений избирательных комиссий в сроки и способом, установленные настоящим Законом.

Зарубежные дипломатические учреждения Украины, при которых образованы заграничные избирательные участки, обеспечивают опубликование в местных средствах массовой информации сведений о времени и месте голосования, о местонахождении соответствующих избирательных участков, о порядке и сроках обращения к участковым избирательным комиссиям, в частности по вопросам включения избирателя в список избирателей на участках.

Согласно проекту закона, избирательный процесс очередных выборов Президента Украины начинается за девяносто дней до дня голосования. Центральная избирательная комиссия объявляет о начале избирательного процесса путем принятия решения не позднее чем за девяносто один день до дня голосования.

Не позднее, чем за двести дней до дня голосования очередных выборов Президента Украины ЦИК для соблюдения требований, предусмотренных Законом Украины «О выборах народных депутатов Украины», может пересмотреть границы одномандатных округов, созданы и действуют на постоянной основе. Перечень территориальных избирательных округов для очередных выборов Президента Украины с указанием их номеров, границ и центров округов публикуется Центральной избирательной комиссией на очередных выборах Президента Украины не позднее чем за сто дней, а на внеочередных и повторных выборах - не позднее, чем за пятьдесят дней до дня выборов в общегосударственных и региональных средствах массовой информации.

Также, в частности, определяется, что право подачи кандидатур в состав участковых избирательных комиссий (по одному человеку в одну избирательную комиссию от одного кандидата) имеют кандидаты на пост Президента Украины. Представления относительно кандидатур в состав участковых избирательных комиссий вносится в окружной избирательной комиссии на бумажных носителях и в электронном виде не позднее чем за двадцать три дня до дня выборов за подписью доверенного лица кандидата на пост Президента Украины в общегосударственном или соответствующем территориальном избирательном округе.

Среди прочего, также законопроектом определено, что избирательная комиссия может принять мотивированное решение о лишении права присутствия на своем заседании кандидатов на пост Президента Украины, их доверенных лиц, официальных наблюдателей, представителей средств массовой информации и лиц, указанных в части десятой настоящей статьи, если они неправомерно препятствуют его проведению. Такое решение принимается не менее чем двумя третями голосов от состава комиссии.