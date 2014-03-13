Помощника генсека ООН по правам человека не пустили в Крым - Меджлис

Как сообщили УНИАН в прес-службе меджлиса, об этом сам Шиманович рассказал лидеру Меджлиса крымских татар Рефату Чубарову по телефону в четверг.

«Иван Шиманович сообщил Рефату Чубарову, что ему создали непреодолимые препятствия со стороны крымских властей, что не позволило ему приехать в Крым, куда он выехал для оценки сложившейся ситуации и выполнения своей миссии по состоянию прав человека в Крыму. По словам Шимановича, тем не менее, он направит специальный доклад лично генеральному секретарю ООН о грубейших нарушениях прав человека в Крыму. Спецдоклад основан на многочисленных устойчивых источниках, которые позволяют всесторонне описать объективную картину в Крыму», - сообщает Меджлис.

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По его данным, помощник генсека ООН по правам человека подчеркнул, что ООН будет делать все, для того чтобы права крымских татар и граждан других национальностей, проживающих в Крыму, в создавшейся ситуации были обеспечены и жизни людей ничего не угрожало.