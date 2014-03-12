Обнародованы детали санкций ЕС против России

Если в понедельник проект будет одобрен министрами иностранных дел ЕС, это будут первые европейские санкции против России с конца холодной войны, что станет знаком серьезного обострения отношений между Востоком и Западом.

Об этом свидетельствует документ, с которым ознакомился REUTERS.

Семистраничный текст подробно описывает ограничительные меры, которые будут приняты против Москвы, если она не сойдет с курса по отношению к Крыму и не начнет переговоры с международными посредниками о разрешении кризиса на Украине.

"Государства-участники примут необходимые меры, чтобы предотвратить въезд на их территорию или проезд через нее лиц, несущих ответственность за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - гласит первая статья документа.

Вторая касается активов, которые находятся в Евросоюзе, и предполагает, что "все средства и экономические ресурсы, принадлежащие или контролируемые" теми, кто отвечает за действия, подорвавшие целостность Украины, "будут заморожены".

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Документ был одобрен, после того как ни у одного государства-участника не осталось возражений против проекта, сказали чиновники.

Министры иностранных дел ЕС встречаются в Брюсселе в понедельник и, как ожидается, официально завершат процедуру, если только в курсе России не произойдет решительных перемен. До сих пор никаких признаков возможной деэскалации кризиса в Крыму не наблюдалось.

В воскресенье жители Крыма, как ожидается, проголосуют на референдуме за отделение от Украины и присоединение к России.

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Согласовав проект санкций, Евросоюз продолжил работать над составлением списка тех, кого коснутся ограничения.

Обсуждение кандидатур прошло во вторник в Лондоне, где чиновники из Великобритании, США, Италии, Франции, Германии, Швейцарии, Японии и других стран собрались для переговоров.

"В моем понимании на этой встрече была подробная дискуссия по поводу имен, - сказал европейский чиновник. - Конкретный список пока не составлен, но он будет готов к понедельнику".

Европейские чиновники говорили, что российский президент Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров в список не попадут, чтобы сохранить возможность переговоров в случае возможной в будущем эскалации.

Вместо этого, как говорится в приложении к проекту санкций, с которым также ознакомился Рейтер, в список, как ожидается, будут включены близкие к Путину высокопоставленные представители спецслужб и армейского руководства, а также заметные представители российского парламента.

"В приложение также войдет информация, необходимая для того, чтобы идентифицировать вовлеченных физических и юридических лиц или субъектов права", - говорится в проекте санкций.

"По отношению к физическим и юридическим лицам такая информация может включать имена, место и дату регистрации, номер регистрации или местонахождение компании".

ЕС и США согласовывают действия для введения санкций. Они поддержали другие страны, в том числе Канаду, Японию, Турцию и Швейцарию в намерении последовать их примеру и предпринять аналогичные меры, чтобы увеличить их эффект.

Если Россия не отреагирует на давление, Евросоюз готов предпринять дальнейшие шаги, возможно, включающие введение эмбарго на поставки оружия и другие торговые ограничения. Последующие санкции могут также коснуться самого Путина.

Кризис начался в конце февраля, когда пророссийские силы установили контроль над Крымом после свержения украинского президента Виктора Януковича, который после изгнания нашел убежище в РФ.