Новый Кабмин должен демонтировать централизованную власть - Яценюк

Первоочередной задачей правительства является реформа местного самоуправления, направленная на демонтаж действия централизованной власти, которая была сформирована на протяжении последних 4 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, открывая заседание правительства.

«Наша задача, как нового правительства – это децентрализация власти. И вице-премьер Владимир Гройсман будет ответственен за быстрый пакет реформ по местному самоуправлению. Мы видим сегодня один из основных элементов, которое должно сделать украинское правительство, это демонтаж действия централизованной власти, которая была сформирована на протяжении последних 4 лет», - сказал Яценюк.

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По его словам, права надо отдавать в регионы.

«Люди избирали областные советы, районные советы и эти органы должны иметь соответствующие полномочия. Эти рады должны иметь соответствующие полномочия», - сказал Яценюк.