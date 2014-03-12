В ОБСЕ видят цензуру в отключении российских телеканалов в Украине

«Запрет трансляции без законного основания является одной из форм цензуры», - сказано в сообщении.

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По мнению Миятович, вопросы национальной безопасности не должны использоваться в ущерб свободе средств массовой информации.

«Отключение и запрет каналов - не путь для решения проблем информационной войны», - сказала она.

При этом Миятович отметила, что каждый человек имеет право на получение информации из разных источников, и призвала власти «не начинать такие репрессивные меры».

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Как сообщал УНИАН, Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания потребовал от провайдеров программной услуги до 19:00 11 марта текущего года прекратить ретрансляцию в своих сетях передач российских телеканалов «Вести», «Россия 24», ОРТ (Первый канал. Всемирная сеть), «РТР-Планета», «НТВ-Мир».

Напомним, 5 марта Комитет Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информации обратился к поставщикам (провайдерам) программной услуги с рекомендацией взвешенно пересмотреть формирование пакета программ универсальной программной услуги и приостановить трансляцию программ российских телеканалов, которые грубо нарушают законодательство Украины. Как отмечается, это обращение является результатом мониторинга программ российских телеканалов, которые осуществляют ретрансляцию своих программ на территорию Украины. В частности, результаты мониторинга показали, что в деятельности российских телеканалов «НТВ-Мир», «РТР-Планета», «Первый канал. Всемирная сеть» и «Россия 24» зафиксированы признаки нарушения статей 6 и 42 Закона Украины «О телевидении и радиовещании», поскольку в их программах содержалась информация с призывами насильственной смены конституционного строя Украины, агрессивным действиям против Украины, распространения информации, которая нарушает законные права и интересы физических и юридических лиц, посягает на честь и достоинство человека.