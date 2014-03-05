Один из киевских провайдеров отключил российские каналы из-за "призывов к войне"

Абонентам отключили просмотр телеканалов "Первый канал", "НТВ Мир" и "РТР-Планета", передает ТСН.

В пресс-службе компании отмечают, что сохранение мира сейчас является главным приоритетом, поэтому "Ланет" решил приостановить трансляцию СМИ, которые ведут агрессивную пропаганду, а также призывают к войне, распространяя вражду и ненависть.