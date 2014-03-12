Менее трети крымчан смотрят политические новости на российских телеканалах - опрос
Согласно опросу, лишь 28% опрошенных крымчан смотрят политические новости на российских телеканалах.
Менее трети крымчан смотрят политические новости на российских телеканалах.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и Киевским международным институтом социологии, представленные сегодня на пресс-конференции.
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«Отключение украинских телеканалов в Крыму вряд ли будет одобрительно воспринято крымчанами, поскольку политические новости на российских телеканалах в Крыму смотрят 28% опрошенных, на местных крымских – 26% и значительно больше - на украинских телеканалах: «Интер» - 69%, «1+1» - 43%, «Украина» - 30%. Значительная часть крымчан также смотрят политические новости на каналах ICTV - 23% и на «5-ом канале» – 23%», - отмечается в результатах опроса.
Общенациональный опрос населения Украины проводился с 8 по 18 февраля 2014 года. Методом интервью был опрошен 2041 респондент, из проживающий во всех областях Украины и в Крыму, по выборке, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность данных не превышает 2,2%.
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Как сообщал УНИАН, 9 марта на территории Крыма отключили почти все украинские телеканалы, которые заменили российскими, сейчас транслируется лишь один украинский телеканал - «Тонис».
По данным журналиста Заира Акадырова в Facebook, на местном ТВ украинские телеканалы заменили российскими: “НТВ Мир” (вместо «Интер»), Первый российский (1+1), Россия РТР (Первый национальный), «Звезда» (СТБ), ТНТ («5-й канал»), Россия 24/Крым 24 (Черноморская ТРК), Государственная телерадиокомпания Крым (твFM).
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Остаются отключенными: 2+2, ICTV, ТЕТ, М1, Новый канал, НТН Украина, К1, Мега.
Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины расценил отключение украинских телеканалов в Крыму как информационную агрессию России.