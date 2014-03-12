Менее трети крымчан смотрят политические новости на российских телеканалах - опрос

Менее трети крымчан смотрят политические новости на российских телеканалах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и Киевским международным институтом социологии, представленные сегодня на пресс-конференции.

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«Отключение украинских телеканалов в Крыму вряд ли будет одобрительно воспринято крымчанами, поскольку политические новости на российских телеканалах в Крыму смотрят 28% опрошенных, на местных крымских – 26% и значительно больше - на украинских телеканалах: «Интер» - 69%, «1+1» - 43%, «Украина» - 30%. Значительная часть крымчан также смотрят политические новости на каналах ICTV - 23% и на «5-ом канале» – 23%», - отмечается в результатах опроса.

Общенациональный опрос населения Украины проводился с 8 по 18 февраля 2014 года. Методом интервью был опрошен 2041 респондент, из проживающий во всех областях Украины и в Крыму, по выборке, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность данных не превышает 2,2%.

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Как сообщал УНИАН, 9 марта на территории Крыма отключили почти все украинские телеканалы, которые заменили российскими, сейчас транслируется лишь один украинский телеканал - «Тонис».

По данным журналиста Заира Акадырова в Facebook, на местном ТВ украинские телеканалы заменили российскими: “НТВ Мир” (вместо «Интер»), Первый российский (1+1), Россия РТР (Первый национальный), «Звезда» (СТБ), ТНТ («5-й канал»), Россия 24/Крым 24 (Черноморская ТРК), Государственная телерадиокомпания Крым (твFM).

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Остаются отключенными: 2+2, ICTV, ТЕТ, М1, Новый канал, НТН Украина, К1, Мега.

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины расценил отключение украинских телеканалов в Крыму как информационную агрессию России.