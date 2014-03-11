Госкомтелерадио заявляет об информационной агрессии России в Крыму

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины расценивает отключение украинских телеканалов в Крыму как информационную агрессию России.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Госкомтелерадио Украины.

В документе говорится, что Комитет считает недопустимой ситуацию с исключением из информационного пространства АР Крым практически всех общенациональных украинских телеканалов и незаконную передачу частот, на которых они вещали, российским каналам.

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«Расцениваем это как проявление нескрываемой информационной агрессии против Украины со стороны Российской Федерации. Такая ситуация является грубым нарушением прав граждан Крыма на информацию, которая считается фундаментальным правом лица и гарантируется Конституцией Украины, а также Конвенцией о защите прав человека и основополагающих свобод», - отмечается в заявлении.

Госкомтелерадио Украины также осуждает антиконституционные действия самопровозглашенной «власти» Крыма и требует немедленного возобновления трансляции украинских телеканалов, говорится в заявлении.

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Как сообщал УНИАН, 9 марта на территории Крыма отключили почти все украинские телеканалы, которые заменили российскими, сейчас транслируется только один украинский телеканал - «Тонис».

По данным журналиста Заира Акадырова в Facebook, на местном ТВ украинские телеканалы заменили российскими: “НТВ Мир” (вместо «Интер»), Первый российский (1+1), Россия РТР (Первый национальный), «Звезда» (СТБ), ТНТ («5-й канал»), Россия 24/Крым 24 (Черноморская ТРК), Государственная телерадиокомпания Крым (твFM).

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Остаются отключенными: 2+2, ICTV, ТЕТ, М1, Новый канал, НТН, Украина, К1, Мега.