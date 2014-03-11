На Сумщине обнаружены документы о масштабных хищениях бюджетных средств по всей Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 11 марта, во время пресс-конференции сообщил начальник главного управления Миндоходов в Сумской области Александр Семченко.

«Работники Миндоходов Сумщины по информации общественных активистов 8 марта выехали к дачному кооперативу, где изъяли оригиналы документов ряда предпринимателей и предприятий. В десятках ящиков с надписями «Деньги» , «Откаты» содержатся тысячи экземпляров «черной бухгалтерии», а также различные акты купли/продажи, расписок и многие другие документы. По предварительным данным, это документы, которые были свезены со всей Украины для уничтожения следов преступлений, в том числе по разворовыванию и «отмыванию» бюджетных средств», - отметил Семченко.

Так, например, чиновник рассказал, что предварительный анализ уже подтвердил тот факт, что только в течение 2012-2014 годов пока неустановленные лица, используя реквизиты субъектов предпринимательской деятельности Сумской области, ввозили контрабандным способом через Харьковскую область из России электротовары, которые в дальнейшем реализовывали в Сумской области, и с помощью чего уклонились от уплаты налогов на сумму свыше 5 млн грн.

«Соответствующие данные внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины. Но цифра в 5 млн грн просчитана только предварительно. Мы предполагаем, что сумма уклонения может быть в десятки раз больше», - отметил Семченко.

Читайте также"Междугорья" стало вещественным доказательством - СМИ

Он также сообщил, что среди обнаруженных – документы по расчетам за 2008-2013 гг. с лицами и предприятиями почти со всех областей Украины, в том числе Донецкой, Киевской, Ивано-Франковской, Львовской, Ривненской, Сумской и т.п. Сейчас все документы тщательно описываются и будут изучаться оперативными сотрудниками.

В то же время сумские активисты, которые обнаружили документы, предполагают, что они были вывезены из Межигорья на хранение или для уничтожения.