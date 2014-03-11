Конец евразийских иллюзий

Не секрет, что одним из основных планов президента РФ Владимира Путина, который, по его собственной задумке, должен обеспечить ему место в истории, является создание с 1 января 2015 года Евразийского экономического союза. Идея евразийского аналога ЕС стала ключевой для Путина во время его третьего президентского срока. Проект Евразийского союза в последнее время был любимым детищем российского президента и серьезной проблемой для всех других стран СНГ. Украинская революция против режима Януковича спутала все планы Владимира Путина. Российское вторжение в Крым произвело «контрольный выстрел» в план создания Евразийского союза. Путин как по классике впечатляюще сыграл эпизод «я тебя породил – я тебя и убью». Он, по сути, самоликвидировал Евразийский союз в течение буквально одной недели.

Формальная сторона вопроса все еще развивается. Лидеры стран Таможенного союза, который является будущим ядром для Евразийского союза, пока еще встречаются и даже обсуждают планы на будущее по развитию проекта. А сроки поджимают. Уже в мае 2014 года должен быть подписан проект договора о Евразийском экономическом союзе. Путин все еще продолжает верить, что это позволит нынешним участникам Таможенного союза перейти на более высокий уровень взаимодействия. Только как это возможно, когда доверие к Москве стремительно улетучивается со стороны ее вчера еще лояльных союзников? После военной аннексии Крыма и бравурного курса Путина на самоизоляцию России, Назарбаев и Лукашенко не горят желанием продолжать свое путешествие на российском «Титанике». Они пока еще обещают активно проработать вопросы подготовки будущего договора о Евразийском союзе к промежуточной встрече в апреле этого года (пока позиции по товарным группам согласованны не более, чем на 70%), прекрасно понимая качественные изменения ситуации к тому времени. Через месяц это, скорее всего, будет и другая Россия, и другой Путин, и другое восприятие их со стороны окружающего мира.

Также будет другая Украина, которая выстоит в нынешней войне России против здравого смысла, всего цивилизованного мира и своего уже бывшего основного стратегического партнера. Выстоит и станет еще сильнее, за что Путину будет отдельное спасибо. Пока же, российский президент как никто другой ускоряет все необходимые процессы в Украине для государственной и общественной консолидации, а также активного сближения с Европейским Союзом, США и НАТО. Поднятие симпатий и поддержки населения страны за развитие западного вектора Украины до 70% - эффективный результат работы Путина. Далее будет еще нагляднее.

Похоже, что на рациональном уровне Владимир Путин уже понимает факт окончательной утраты Украины в качестве своего политического сателлита и пытается подготовить пути восприятия новой реальности. Например, на мартовской встрече с президентами стран-участниц Таможенного союза он заявил, что «необходимо вместе подумать над тем, что предпринять в целях защиты производителей и экспортеров Таможенного союза, а также проработать параметры дальнейшего взаимодействия с Украиной».

Путин понимает, что Украина как минимум уже подпишет соглашение об Ассоциации с ЕС с наличием перспективы непосредственного членства в Евросоюзе. Это означает, что Украина уже никогда не будет в Евразийском союзе либо Таможенном союзе, а также их продолжения в сфере безопасности – ОДКБ. Понимая такую диспозицию, задача Путина не допустить потенциальное и реальное членство Украины в НАТО. Вокруг этого и ведется вся нынешняя игра вокруг Крыма. Совершенно очевидно, что в случае вступления Украины в Североатлантический Альянс, даже гипотетически без Крыма, весь российский черноморский флот, равно как и любые военные базы в Крыму будут совершенно бесполезны с военной точки зрения. Более того, Россия будет вынуждена значительно увеличить свои военные расходы в условиях ускорения падения экономики и нарастания внутренней нестабильности.

Такое развитие ситуации позволяет говорить о конце евразийских иллюзий и интеграционных проектов России на постсоветском пространстве. У Белоруссии с Россией подписан аналогичный Будапештскому меморандуму договор. Вопрос – когда Лукашенко ждать в гости российских военных туристов без опознавательных знаков? В северных районах Казахстана компактно проживают миллионы этнических русских, которые в любой момент могут попросить Путина о защите. Как может Назарбаев спокойно заниматься процессом передачи власти в стране, ожидая постоянного военного вторжения со стороны России? А речь идет именно о вторжении, поскольку Россия продемонстрировала полное пренебрежение к любым международным договорам и соглашениям, в том числе и тем, по которым она выступает гарантом безопасности. Кто после этого поверит Кремлю и какова будет цена этой веры? После Крымской операции России можно смело утверждать, что отныне у России не осталось ни одного настоящего союзника. Те немногие государства, что поддерживают ее ныне, скорее движимы страхом, а не желанием реального сотрудничества. Интеграция Евразии отныне для Путина не актуальна. Другой вопрос – как долго российский президент сможет контролировать внутреннюю ситуацию в России после масштабной международной изоляции страны…

Роман Рукомеда, политический эксперт