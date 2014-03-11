Лидер крымских татар Джемилев вылетел на переговоры в Москву

18:22, 11 марта 2014
Политика
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11 марта 2014 года народный депутат Украины, бывший глава Меджлиса (неофициального парламента) крымских татар Мустафа Джемилев вылетел с рабочей поездкой в Москву, где встретится с экс-президентом Республики Татарстан, государственным советником Татарстана Минтимером Шаймиевым.

Джемилев летит в Москву

Инициатором встречи выступил лично Шаймиев.

Об этом сообщает пресс-служба Джемилева.

В рамках рабочей поездки запланировано обсудить ситуацию в Крыму, а также взаимоотношения крымских татар и татар Поволжья и Приуралья.

Поездка Мустафы Джемилева и его встречи в Москве согласованы с руководством Украины.

Напомним, ранее Владимир Путин пригласил Джемилева в Москву для переговоров. Сам Джемилев предположил, что его попытаются склонить на сторону России в конфликте в Крыму.

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