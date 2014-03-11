Путин пригласил Джемилева на беседу в Кремль
14:36, 11 марта 2014Политика
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Экс-главу Меджлиса Мустафу Джемилева пригласили в Кремль.
Президент России пригласил Мустафу Джемилева на беседу
По мнению Джемилева, с ним там собираются обсудить ситуацию в Крыму и попытаются склонить на свою сторону крымских татар. Однако поедет ли в Москву, Джемилев пока не знает, сообщил он в комментарии 15 минутам.
"Буду советоваться с руководством. Они же не будут обсуждать со мной вывод российских войск, а будут что-то предлагать", – сообщил экс-глава Меджлиса.
По его словам, приглашение он получил лично от Владимира Путина.
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