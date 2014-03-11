Украина контролирует большинство объектов в Новофедоровке, захвачен только аэродром

В Новофедоровке в в/ч А1100 пророссийские силы контролируют взлетно-посадочную полосу и диспетчерский пункт, остальные территории контролируют украинские войска.

Об этом "Украинской правде" сообщил начальник штаба военной части Николай Литвиненко.

"Сейчас командно-диспетчерский пункт аэродрома находится под контролем захватчиков, и частично они контролируются взлетно-посадочную полосу", - сообщил он.

"Остальные объекты – наши. Захватчики забаррикадировались в командно-диспетчерском пункте. Наши военные имеют туда свободный доступ", - добавил Литвиненко.

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Он добавил, что захватчики активизируются, если видят, что украинские военные куда-то "выдвигаются".

"Их основная задача была взять под контроль полосу", - объяснил Литвиненко.

На вопрос, предлагают ли захватчики перейти на их сторону, он сообщил, что такие предложения "уже не поступают".

"Мы с оружием несем охрану всех объектов, идет круглосуточное дежурство", - добавил Литвиненко.