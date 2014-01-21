В Крыму пророссийские силы мобилизуют "казаков"

Об этом сказано в заявлении организации.

«Мы заявляем, что не допустим повторения киевских событий на крымской земле. Мы готовы силой отстаивать конституционный строй и общественный порядок, как в автономии, так и по всей Украине. Мы не позволим кучке воинственных националистических фанатиков насилием и угрозами разрушить нашу страну, воспрепятствовать укреплению ее дружбы с братскими государствами», - говорится в заявлении организации.Читайте такжеКоменданты объявили максимальную мобилизацию добровольцев самообороны Майдана «Партия «Русское единство» обещает Президенту Виктору Януковичу предоставить максимально полную поддержку в борьбе против антиконституционного переворота. Казачьи организации и сторонники партии объявляют полную мобилизацию для создания отрядов народных дружин и готовы оказать помощь правоохранительным органам, а также установить блокпосты на въезде в Крым. Мы всегда стояли и будем стоять на страже мирной жизни нашего народа, нашей культуры и православной веры», - отмечается в заявлении.