Угроза военных действий в Крыму увеличится после 16 марта - эксперт

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

“До проведения так называемого референдума будут попытки не применять каких-то силовых действий. Но после 16 числа ситуация может стать очень угрожающей относительно эскалации военного конфликта. У нас осталось несколько дней для использования всех международных механизмов ради недопущения горячей фазы военного противостояния”, - сказал Чалый.

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Также он отметил, что в нынешней ситуации противостояния Украины и России проиграет тот, кто первый произведет выстрел. И потому Украине необходимо и в дальнейшем воздерживаться от силовых действий в конфликте с Россией, подчеркнул эксперт.

“Полномасштабная война в Украине может вестись не только силами армии, а силами всего народа, учитывая несопоставимость военной силы Украины и России. Поэтому нам нужно демонстрировать наши возможности, но кто первый произведет выстрел, тот действительно проиграет. И сейчас позиция Украины - не допустить силового противостояния”, - сказал Чалый.