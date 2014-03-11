Жириновский призывает к войне с Украиной, чтобы вернуть Януковича

Об этом сообщает РИА Новости.

"Если бы я был президентом России, я бы дал ему (Януковичу) силовую поддержку вернуть его в Киев. Он законный президент и мы вправе ему помогать", - заявил Жириновский во вторник в Госдуме.

Читайте такжеЯнукович об ухудшении социально-экономической ситуации в Украине: Я тут ни при чемВ ЛДПР уверены, что Янукович юридически президент страны, подчеркнул политик, и только его в партии считают легитимным президентом Украины.

Напомним, с похожим заявлением о своей легитимности сегодня выступил и сам Янукович в российском Ростове-на-Дону.