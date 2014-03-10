80 российских грузовиков направляются на север Крыма, 85 - на Симферополь - медиа-центр

Об этом сообщил начальник крымского медиа-центра Министерства обороны Украины Владислав Селезнев.

«На автомобильной трассе в районе Владиславовки по направлению на север Крыма движется колонна в составе 80 грузовых тентованных автомобилей. В то же время колонна из 85 единиц техники, о которой я сообщал ранее, повернула на Евпаторийской трассе в направлении Симферополя. В составе этой колонны - 5 «Тигров», 5 БТРов, десяток ”наливников”, остальные автомобили грузовые тентованные», - написал Селезнев на своей странице в социальной сети Facebook.

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Кроме того, над аэродромом в поселке Кировское, по словам очевидцев, кружит пара вертолетов.