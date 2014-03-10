МИД призвал РФ к сдержанности и ответственному отношению

Об этом говорится в комментарии Департамента информационной политики Министерства иностранных дел Украины, которым располагает УНИАН. Далее приводим весь текст комментария:

«Российская Федерация, действуя посредством марионеточной так называемой крымской власти, а также непосредственно через незаконно дислоцированные на территории АР Крым подразделения Вооруженных сил РФ, несет полную ответственность за впечатляющие притеснения прав и свобод мирных граждан, в частности права на свободу слова и свободу собраний, посягательства на свободу, честь и достоинство, человеческое здоровье и жизнь.

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Так, под непрерывным морально-психологическим давлением находятся журналисты, пытающиеся объективно освещать события в Крыму, обеспечивать достоверное и беспристрастное информирование граждан Украины и международного сообщества о событиях на полуострове, прежде всего о военном присутствии Вооруженных сил РФ на территории АРК и целенаправленные меры со стороны Российской Федерации, направленные на дальнейшую дестабилизацию ситуации.

Представители украинских и зарубежных СМИ постоянно сталкиваются с препятствием законной профессиональной деятельности, ограничением права на свободу передвижения по территории АРК, с прямыми угрозами и даже агрессивными силовыми действиями, избиением и грабежом, в том числе со стороны вооруженных формирований, поддерживаемых самопровозглашенными властями Крыма. Фамилии отдельных граждан и журналистов, которые выступают против попытки Российской Федерации аннексировать Крым и выражают несогласие с незаконными решениями нелегитимных крымских чиновников, вносят в «списки неблагонадежных лиц», их фотографии и другие личные данные размещаются в социальных сетях и на информационных досках с призывами к жестокой расправе над ними.

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Однако именно благодаря их самоотверженной работе данные о массовых нарушениях прав человека в Крыму прорываются сквозь шквал дезинформации, которая распространяется в информационном пространстве российской стороной, преодолевают препятствия, которые создаются прямой физической блокадой доступа в АРК представителей мирового сообщества и гражданского общества. Стоит отметить, что международных наблюдателей, которые прибывают в Украину для проведения объективного мониторинга нарушений прав человека в Крыму, не пускают на территорию автономии или заставляют покинуть полуостров.

5 марта во Симферополе Специального посланника Генерального секретаря ООН Роберта Серри силой заставили прервать визит в Крым. Кроме того, завершились неудачей четыре попытки наблюдателей от ОБСЕ попасть на полуостров: их не пропустили через блокпосты, которые охраняют вооруженные лица, в сторону делегации раздавались предупредительные выстрелы.

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Украинские военные также испытывают постоянное давление со стороны вооруженных группировок, преимущественно военнослужащих из состава воинских подразделений, воинских частей и соединений Вооруженных сил РФ, не имеют права на размещение на территории Украины.

Апогеем пренебрежения ко всем базовым нормам украинского и международного законодательства стало насильственное похищение людей: журналистов, активистов и военнослужащих Вооруженных Сил Украины. 9 марта на КПП при въезде в Крым со стороны Херсонской области были задержаны две группы журналистов и активистов, о местонахождении которых до сих пор ничего не известно. Еще раньше были совершены нападения на журналистов телеканалов «1 +1», «СТБ», «5 канал», «Интер», «Общественное ТВ», ряда печатных изданий, представителей информационных агентств, а также их иностранных коллег.

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9 марта в Бахчисарае похищен командир одной из украинских воинских частей. И это далеко не все примеры похищений и насильственных действий против мирных граждан, совершенных силами российских агрессоров. Насильственные исчезновения людей подрывают фундаментальные ценности любого общества, уважающего законность прав человека и основных свобод. Более того, систематическое осуществление таких актов признается мировым сообществом преступлением против человечности. При таких условиях похищения мирных людей в центре современной Европы недопустимо нарушение всех демократических норм и принципов и требует немедленного жесткого реагирования, в том числе со стороны наших международных партнеров.

Необходимо дать четкую правовую оценку действиям тех, кто ради удовлетворения своих прагматических интересов, прикрываясь гуманитарными лозунгами, на самом деле планомерно уничтожает демократические достижения нашей страны, пытается создать опасный прецедент, который несет угрозу не только государственному суверенитету Украины, но и региональной стабильности. Обидно, что в этой ситуации Министерство иностранных дел РФ, вместо выполнения своих прямых внешнеполитических функций и контроля за соблюдением Россией своих международных обязательств, взяла на себя миссию планомерной дезинформации, сеяние безосновательных страхов среди своих же граждан, формирования ужасной картины событий в Украине, которые вообще не имеют ничего общего с действительностью. В этом контексте нас удивляет одержимое распространение Министерством иностранных дел РФ ложной информации в своем сегодняшнем заявлении, которой российская сторона вновь вводит в заблуждение, рассказывая о «беспределе» в восточных областях Украины.

На основании полученных от правоохранительных органов Украины данных официально заявляем, что 8 марта в Харькове не было случаев применения огнестрельного оружия и огнестрельных ранений. Не подтверждается также приведенный российским МИД факт задержания Днепропетровской милицией семи российских журналистов. Еще раз обращаемся в МИД РФ с настоятельной просьбой воздержаться от тиражирования непроверенной информации. В это время, когда все международное сообщество ожидает от российской стороны конструктивных действий по деэскалации ситуации в Крыму, призываем РФ к сдержанности, взвешенности и ответственного отношения к поиску путей урегулирования ситуации в АР Крым. При этом советуем прислушиваться к реальным свидетельствам граждан Украины, граждан других государств, проживающих в Украине, в том числе наших соотечественников - этнических русских, которым в Украине ничего не угрожает, кроме, конечно же, дальнейших агрессивных действий самой России».