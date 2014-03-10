Яценюк в среду встретится с Обамой

Президент США Барак Обама примет премьера Украины Арсения Яценюка 12 марта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации Президента США, пишет Левый берег.

"Президент Обама будет приветствовать премьер-министра Арсения Яценюка Украины в Белом доме 12 марта. В ходе встречи будет выражена твердая поддержка США народу Украины, который продемонстрировал вдохновляющее мужество и стойкость во время кризиса", - отмечается в сообщении.

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Обама и Яценюк, как отмечается, обсудят, как найти мирное решение продолжающегося военного вмешательства России в Крыму и сохранить украинский суверенитет и территориальную целостность.

Они также обсудят поддержку международного сообщества и возможное предоставление помощи Украине для решения экономических проблем. Кроме того, будет затронут вопрос майских президентских выборов в Украине.