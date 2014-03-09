В Украину не пропустили уже 3,5 тыс. потенциальных экстремистов

С начала марта на сегодняшний день на территорию Украины на восточных участках границы не пропущены 3,5 тыс. человек, в том числе 16 журналистов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель Государственной пограничной службы Украины Павел Шишолин заявил на заседании правительства.

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"По состоянию на сегодняшний день не пропущено более 3,5 тыс. человек, в том числе 16 журналистов, которые были нежелательны на территории Украины", - отметил Шишолин.

Он также подчеркнул, что основные усилия пограничников направлены на недопущение въезда на территорию Украины иностранцев, причастных к экстремистской деятельности.

По словам Шишолина, ежесуточно на территорию Украины не пропускают и юридически отказывают во въезде не менее 500 людям.

Восточную границу, как уточнил Шишолин, на сегодня охраняют 5,5 тыс. военнослужащих.

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Как сообщал УНИАН, с начала марта Госпогранслужба усилила контроль на границе с РФ.

В пунктах пропуска для автомобильного сообщения и местных пунктах пропуска с целью недопущения въезда в Украину с территории России организованных групп, отдельных лиц, которые могут принимать участие в мероприятиях экстремистского характера на территории Украины, проводится усиленный пограничный контроль и соответствующие мероприятия.