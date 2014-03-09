Яценюк посетит США для консультаций по урегулирования ситуации в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая заседание правительства.

"В следующую среду (12 марта - УНИАН) заседание правительства будет проводить Виталий Григорьевич (первый вице-премьер-министр Виталий Ярема – УНИАН), как мой первый заместитель, поскольку я отбываю в США для проведения встреч на наивысшем уровне для урегулирования ситуации в Украине", - сказал Яценюк.