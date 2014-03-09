Яценюк посетит США для консультаций по урегулирования ситуации в Украине
14:10, 09 марта 2014Политика
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Премьер-министр Украины Арсений Яценюк на следующей неделе намерен посетить США.
Яценюк посетит США для консультаций по урегулирования ситуации в Украине
/ Reuters
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая заседание правительства.
"В следующую среду (12 марта - УНИАН) заседание правительства будет проводить Виталий Григорьевич (первый вице-премьер-министр Виталий Ярема – УНИАН), как мой первый заместитель, поскольку я отбываю в США для проведения встреч на наивысшем уровне для урегулирования ситуации в Украине", - сказал Яценюк.
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