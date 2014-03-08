В Крыму отключили еще два украинских канала

Как передает Радио Свобода со ссылкой на "Интерфакс", вместо "Первого национального" в эфире по территории Крыма транслируется российский канал "ТНТ", а вместо "СТБ" в эфире по всей автономии транслируется телеканал "Звезда".

Таким образом, всего в Крыму остановлено вещание уже пяти общеукраинских и одного крымского телеканала.

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Ранее сообщалось, что вместо телеканала "Интер" в Крыму транслируется канал "НТВ", вместо "1+1" - российский "Первый канал", вместо "5 канала" - "Россия 24", а вместо Черноморской телерадиокомпании - "Россия РТР".