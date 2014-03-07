МВФ готов помочь Украине и поддержать экономическую программу Кабмина

Об этом говорится в заявлении директора Европейского департамента МВФ Реза Могадама, текстом которого располагает УНИАН.

Читайте такжеУкраина и МВФ решили не затягивать переговоры о программе сотрудничества

«Во время своего визита в Киев 6-7 марта у меня были продуктивные дискуссии с премьер-министром и представителями экономического блока правительства, – подчеркивается в заявлении Могадама. – Решительность руководства страны, чувство ответственности и ориентация на проведение экономических реформ произвели на меня впечатление. МВФ готов предоставить помощь народу Украины и поддержать экономическую программу правительства, чтобы утвердить Украину на пути стабильного экономического роста и процветания, одновременно обеспечив защиту бедным и необеспеченным слоям населения».

Читайте такжеМВФ предоставит оценку экономической ситуации в Украине после выходныхКак сообщал УНИАН, миссия МВФ начала работу в Киеве во вторник, 4 марта. Соглашение о работе специалистов Фонда было достигнуто в конце февраля, когда правительство Украины обратилось к МВФ с предложением возобновить диалог.

Как отмечал министр финансов Украины Александр Шлапак, предположительный размер финансовой помощи, которую Украина рассчитывает получить, составляет порядка 15 млрд долл. в течение 2,5 лет. Причем, при удачном ходе переговорного процесса, первый транш средств Украина могла бы получить уже в начале апреля.