СМИ: Депутаты ВР Крыма голосовали за присоединение к России "вслепую"

Депутатам ВР Крыма, принявшим на внеочередной сессии в четверг решение о проведении референдума 16 февраля по статусу Крыма, проекты постановлений не предоставляли, а спикер Константинов перед голосованием зачитал только те пункты, которые касались вопросов, выносимых на референдум, сообщает Зеркало недели.

Как сообщили изданию несколько депутатов, просивших не называть их фамилии, о том, что ВР Крыма приняла решение о вступлении в РФ и обратилась к президенту, Госдуме и Совету Федерации России с просьбой начать процедуру вхождения в РФ, они узнали от журналистов и из прессы.

Депутат ВР Крыма Рефат Чубаров сообщил, что депутатов – членов фракции "Курултай-Рух" о проведении внеочередной сессии вообще не известили, на сайте и в СМИ об этом не сообщалось. По информации других депутатов, сотрудники аппарата обзванивали их, приглашая на сессию, после полуночи.

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"Нас не известили о проведении сессии, а когда мы утром случайно узнали, что она проводится и Ремзи Ильясов позвонил в секретариат, ему сказали, что о решениях мы узнаем из официального сообщения. Сколько реально депутатов присутствовало на сессии - неизвестно", - сказал Чубаров.

По словам депутатов, просивших не называть их фамилии, постановление о проведении всекрымского референдума принималось с голоса, проектов документа никому не предоставили.

"Константинов зачитал с трибуны два вопроса, которые выносятся на референдум. О новой дате даже не вспомнил, а про то, что назначить референдум на 16 февраля из зала выкрикнул вице-премьер Рустам Темиргалиев. Мы голосовали только за эти пункты, вернее, только они были озвучены. О том, что мы уже якобы приняли решение о вступлении в Россию, то есть, до проведения референдума, узнали после сессии", - рассказали депутаты.

В комментарии российским СМИ по окончанию сессии спикер Константинов пояснил, почему депутаты приняли решение о вступлении в состав России и референдуме, который 10 дней спустя еще только должен выяснить волю крымчан в составе какой страны они видят Крым – России или Украины.

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"Когда мы говорим о вступлении Крыма в состав Российской Федерации, то возникает вопрос: а сама Россия к этому готова? Такое уже было на Всекрымском референдуме в 1991 году. Мы должны были стать участниками союзного договора. Однако крымчан бросили, и мы стали частью Украины, лишившись большего числа полномочий", - акцентировал Константинов.

С этим, по его словам, связано принятие решения вначале о вступлении Крыма в состав Российской Федерации как субъекта, "а дальше ждем решения Совета Федерации, Государственной Думы, президента России о судьбе нашего постановления. Если они примут решение о начале процедуры, значит, люди могут за нее проголосовать на референдуме и будут понимать, что это реально. Мы подготовили и выстрадали эти два пункта", - цитирует крымского спикера пресс-служба ВР АРК.