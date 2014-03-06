Крым готов перейти в рублевую зону – нелегитимные власти АРК

По словам первого заместителя Председателя нелегитимного Совета министров АРК Рустама Темиргалиева, Крым готов войти рублевую зону. Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Симферополе, пишет Крымское информационное агентство.

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«Естественно, как часть России, мы будем находиться в российских экономических условиях, соответственно, в рублевой зоне. Мы готовимся, в случае положительного решения подавляющего большинства крымчан и согласия уполномоченных структур России к введению в Крыму рублевой зоны. В настоящий момент работает большая группа специалистов из России, которые готовятся обеспечить вхождение Крыма в состав России. Мы готовим договор между Крымом как субъектом Российской Федерации и, собственно, Россией, в рамках которого будет определен порядок полномочий Крыма, а также целый ряд экономических показателей, которые будут определять жизнь Крыма», – пояснил первый вице-премьер.

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Он добавил, что на сегодняшний день в Крыму нет никаких долгов по социальным выплатам.

Напомним, сегодня Верховная Рада АРК приняла решение о вхождении в состав России в качестве субъекта Федерации.