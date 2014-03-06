В Думе готовы рассмотреть возможность присоединения Крыма
13:03, 06 марта 2014Политика
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Государственная Дума готова рассмотреть законопроект о возможности присоединения Крыма к России
Дума готова рассмотреть вопрос о присоединении Крыма / rodina.ru
Как заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, это может случиться уже на следующей неделе.
Об этом пишет ИТАР-ТАСС.
Миронов напомнил, что еще 28 февраля внес законопроект об упрощенном порядке принятия в состав России частей других государств.
«Законопроект написал для Крыма, говорю открытым текстом», — подчеркнул депутат.
Он также выразил уверенность, что «наши братья в Крыму хотят восстановить историческую справедливость и исправляют ошибку, которую в свое время допустило советское руководство в лице Хрущева, когда Крым был отдан Украине».
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