В Думе готовы рассмотреть возможность присоединения Крыма

Как заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, это может случиться уже на следующей неделе.

Об этом пишет ИТАР-ТАСС.

Миронов напомнил, что еще 28 февраля внес законопроект об упрощенном порядке принятия в состав России частей других государств.

«Законопроект написал для Крыма, говорю открытым текстом», — подчеркнул депутат.

Он также выразил уверенность, что «наши братья в Крыму хотят восстановить историческую справедливость и исправляют ошибку, которую в свое время допустило советское руководство в лице Хрущева, когда Крым был отдан Украине».