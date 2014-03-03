В Госдуме зарегистрирован законопроект об аннексии Крыма

Его зарегистрировали 16 депутатов Госдумы еще 28 февраля.

Как сообщает УП, законопроектом предлагается:

"При невозможности заключения международного договора в связи с отсутствием в иностранном государстве эффективной суверенной государственной власти, обязанной защищать своих граждан, соблюдать их права и свободы, обеспечивающей фактическое постоянное и мирное осуществление госфункций, принятие в РФ в качестве нового субъекта части иностранного государства".

Законом предлагается "принятие" субъекта "по результатам референдума, проведенного в соответствии с законодательством иностранного государства на территории данной части иностранного государства, если вопрос о ее присоединении к Российской Федерации получил одобрение, либо по обращению органов государственной власти данной части иностранного государства"".

"В случае принятия в РФ в качестве нового субъекта части иностранного государства этому субъекту предоставляется статус республики, края, области, автономной области или автономного округа в соответствии с указанным в пункте 2 настоящей статьи международным договором, а при его отсутствии – в соответствии с федеральным конституционным законом о принятии в Российскую Федерацию нового субъекта", - сказано в законопроекте.

При этом, в пояснительной записке открыто упоминается Крым.

Как известно, в украинском законодательстве нет понятия проведения "местного референдума", есть только "всеукраинский".

Подконтрольное России самопровозглашенное правительство Крыма заявляло, что не собирается переходить в состав России, а лишь настаивает на расширении автономии.