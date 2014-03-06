Керри назвал "жесткой" свою встречу с Лавровым по Крыму

Дипломатические усилия для решения кризиса в Украине будут продолжаться. Об этом по итогам переговоров в Париже заявил госсекретарь США Джон Керри, передает Радио Свобода.

Он назвал «жесткой» свою встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и добавил, что стороны продолжат диалог сегодня в Риме.

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«Мы договорились продолжить дискуссии с Россией, с украинцами, чтобы увидеть, как мы можем помочь нормализовать ситуацию и преодолеть кризис. Эти намерения являются общими для России, США, европейских стран и украинцев. Все стороны согласились, что важно попытаться решить проблемы путем диалога», - отметил Керри.

В парижских консультациях участвовали также министры иностранных дел Англии, Франции и Украины. В то же время сесть за один стол со своим украинским коллегой Андреем Дещицей министр иностранных дел России Сергей Лавров отказался.