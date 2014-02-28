Гарантом выполнения Соглашения об урегулировании кризиса в Украине является народ - Томбинский

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский заявил сегодня в Донецке на встрече представителей послов и министров Евросоюза с руководством Донецка и Донецкой области.

Он отметил, что в Украине часто звучит тезис, и, в частности, мэр Донецка Александр Лукьянченко об этом заявил, что представители ЕС сегодня выступают гарантами выполнения Соглашения об урегулировании кризиса в стране, которое было подписано 21 февраля этого года.

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При этом Томбинский подчеркнул, что гарантом выполнения Соглашения является народ.

«Представители Евросоюза, которые были в Украине по просьбе Верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон, были только свидетелями подписания Соглашения между президентом и оппозицией в присутствии главы Верховной Рады, поэтому со своей стороны они могли выступать только свидетелями, а гарантом может быть только украинский народ», - сказал Томбинский.

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Его поддержал и присутствующий на встрече министр иностранных дел Чешской Республики Любомир Заоралек. Он сказал, что сегодня на пресс-конференции в Ростова-на-Доне экс-президент Украины Виктор Янукович обвинил Евросоюз в невыполнении данного Соглашения. Заоралек назвал абсурдными эти обвинения и подчеркнул, что ЕС не заинтересован в дестабилизации ситуации в Украине, а наоборот готов оказать помощь в достижении процветания Украины.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля Президент Украины Виктор Янукович и лидеры оппозиции Виталий Кличко, Арсений Яценюк и Олег Тягнибок подписали Соглашение об урегулировании кризиса в Украине.

Согласно договору, стороны договорились о том, что в течение 48 часов после подписания этого Соглашения будет принят специальный закон, который возобновит действие Конституции Украины 2004 года.

Также подписанты заявили о намерении создать коалицию и сформировать правительство национального единства в течение 10 дней после этого.

Конституционная реформа, которая будет уравновешивать полномочия Президента, правительства и парламента, будет начата немедленно и завершена в сентябре 2014 года, отмечалось в соглашении.

Президентские выборы, как говорится в соглашении, будут проведены сразу после принятия новой Конституции Украины, но не позднее декабря 2014 года.

Однако, 22 февраля Янукович покинул свою резиденцию в «Межигорье» и никто не знал, где он находится. Поэтому Верховная Рада приняла постановление "О самоустранении Президента Украины от выполнения конституционных полномочий". Также ВР назначила выборы Президента Украины на 25 мая и постановлением возобновила действие Конституции 2004 года, поскольку соответствующий закон, принятый Верховной Радой накануне, не был подписан Януковичем. Эти решения Верховная Рада приняла конституционным большинством – свыше 300 голосов депутатов.

24 февраля в отношении Януковича было возбуждено уголовное дело о массовых убийствах мирных граждан, и он был объявлен в розыск.

27 февраля появилась неофициальная информация, что Янукович находится в России и не признает решений ВР. Сегодня Янукович дал пресс-конференцию в Ростове-на-Дону.