ВР не захотела облегчить путь кандидатам в нардепы

Верховная Рада не поддержала в первом чтении проект закона «О внесении изменений в закон Украины «О выборах народных депутатов Украины” (о порядке принятия решения о регистрации избранного народного депутата Украины).

Как передает корреспондент УНИАН, “за” данный законопроект проголосовали только 224 из 443 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Парламент также не поддержал предложение отправить данный законопроект на доработку, в результате чего он считается отклоненным.

Данным законопроектом предусматривалось сократить срок регистрации избранного народного депутата Украины. В частности, в законопроекте предлагалось, что ЦИК не позже, чем на второй день после получения документов, принимает решение о регистрации избранного лица народным депутатом.

В ныне действующем законе предусмотрено, что ЦИК должна это сделать «в срок не раньше, чем на 6-1 день со дня получения соответствующего решения» ВР Украины.