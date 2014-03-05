Референдум о статусе Крыма под дулами автоматов является нелегитимным - Тимошенко

Как сообщает пресс-служба ВО ”Батькивщина”, об этом она заявила во время интервью с американским информагентством The Associated Press.

”Всему миру ясно, что этот референдум абсолютно нелегитимен. Референдум под дулами автоматов - это не референдум. Это насилие”, - сказала она.

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”Я думаю, что если такой референдум будет проведен , то это будет одним из элементов продолжения агрессии”, - подчеркнула Тимошенко.

”Ни Украина, ни мир никогда не признают такой референдум. И более того, сегодня в Украине каждый возражает против того, чтобы гаранты, которые выступили в Будапештском меморандуме, договаривались с Россией о любых компромиссах, чтобы такими компромиссами могли быть или Крым, или другие шаги, которые Украина должна сделать для того, чтобы агрессор ушел. Мы считаем, что агрессор должен уйти без условий. Никто не имеет права суверенному государству ставить любые условия силой оружия”, - сказала Тимошенко.