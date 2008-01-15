ВР отказалась продлевать мораторий на продажу земли

Верховная Рада Украины не поддержала в первом чтении проект закона «О внесении изменений в пункты 14 и 15 раздела Х «Переходные положения» Земельного кодекса Украины», внесенного народным депутатом Украины Александром ТКАЧЕНКО (фракция КПУ).

Как передает корреспондент УНИАН, за данный законопроект проголосовали 177 (при необходимых 226 – УНИАН) из 406 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Данным законопроектом предлагалось продлить мораторий на продажу земельных участков сельскохозяйственного назначения до 1 января 2011 года.

Также парламент отклонил законопроект «О внесении изменений в раздел Х «Переходные положения» Земельного кодекса Украины», внесенного народным депутатом Украины Екатериной ВАЩУК (фракция Блока Литвина). За это решение проголосовали 187 из 404 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Данным законопроектом предусматривалось продолжение моратория на продажу земельных участков сельскохозяйственного назначения до 1 января 2010 года.

Не голосовали за эти законопроекты почти в полном составе фракции “Наша Украина – Народная самооборона” и БЮТ.

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК отметил, что эти законопроекты на сегодня являются неактуальными, поскольку в законе о государственном бюджете на 2008 год «фактически бессрочно продлен мораторий». Он напомнил, что этот мораторий будет продолжен до принятия законов о рынке земли и земельном кадастре.

Как сообщал УНИАН, законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» предусмотрено продление моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения до принятия законов «О государственном земельном кадастре» и «О рынке земель».

Данным законом внесены изменения в раздел Х «Переходные положения» Земельного кодекса Украины, заменив слова «до 1 января 2008 года» словами «до вступления в силу законов Украины о государственном земельном кадастре и о рынке земель».

Проекты законов, регулирующие рынок земель, правительство должно подготовить и передать в парламент в первом квартале 2008 года.