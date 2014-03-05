Опубликован первый после свержения Януковича президентский рейтинг

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты социологического исследования, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований «СОЦИС» с 25 февраля по 4 марта 2014 года.

Вторую позицию занимает лидер партии «УДАР» Виталий Кличко – 14,6%, а третью – лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко – 9,7%. Народного депутата от Партии регионов Сергея Тигипко поддержали бы 7,1% избирателей.

За председателя КПУ Петра Симоненко готовы проголосовать 5% респондентов, за лидера ВО «Свобода» Олега Тягнибока – 2,5%, за руководителя движения «Правый сектор» Дмитрия Яроша - 1,6%, а председателя движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука поддержали бы 1% опрошенных.

Около 8% респондентов отдали бы свой голос другому кандидату в Президенты, которого не было в списке предложенных.

Вместе с тем около 30% избирателей заявляют, что не знают, за кого бы голосовали на выборах главы государства и вообще пришли бы на выборы.

Во время исследования респондентам предлагалось сделать также свой собственный прогноз относительно того, кто станет следующим Президентом Украины. Опрошенным был поставлен вопрос: «Скажите, независимо от того, кого из кандидатов Вы поддерживаете, по вашему мнению, кто все-таки победит на выборах и станет будущим Президентом Украины?».

На первые позиции, по прогнозам украинцев, выходят те же кандидаты: Порошенко, Тимошенко и Кличко. Хотя, при условии достаточного высокого рейтинга, в победу Кличко избиратели верят несколько меньше, чем в победу Тимошенко. Почти около половины – 48,7% всех опрошенных, не смогли ответить на данный вопрос и спрогнозировать, кто станет следующим Президентом Украины.

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В то же время опрос показал, что около 82% избирателей готовы или скорее готовы принять участие в голосовании на выборах главы государства, около 13% сказали, что не придут на избирательные участки.

Исследование проводилось на всей территории Украины методом личного интервью по месту жительства респондентов. Метод отбора респондентов – квотная выборка (по признакам возраст и пол). Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал) составляет +/– 2,2%.

Как сообщал УНИАН, выборы Президента Украины состоятся 25 мая.