Рада устранила Януковича и назначила президентские выборы на 25 мая

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий документ (регистрационный номер 4193) проголосовали 328 из 334 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным постановлением назначаются внеочередные выборы Президента на 25 мая 2014 года. Перед этим за включение в повестку дня соответствующего проекта постановления проголосовали 317 из 331 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

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