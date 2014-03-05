В Раду внесли законопроект о вступлении в НАТО

Законопроект представляет собой поправки в закон «Об основах национальной безопасности». В частности, он предлагает внести в статью 6 этого закона, где речь идет о национальных приоритетах Украины, упоминание об интеграции «в евроатлантическое пространство». В статью 8, где перечислены основные направления государственной политики в области безопасности, вслед за словами «обретение членства в Европейском Союзе» предлагается вписать «и Организации Североатлантического договора», сообщает Лента.ру.

Читайте такжеБольшинство украинцев считают, что Украине нужно немедленно вступать в НАТОКроме того, законопроект предусматривает внесение поправок в закон «О принципах внутренней и внешней политики». Из статьи 11 предлагается исключить пассаж о том, что Украина является внеблоковым государством. В эту же статью (в части, где перечислены принципы внешней политики) предлагается добавить пункт о «членстве Украины в Организации Североатлантического договора и участии в создании европейской системы коллективной безопасности».

Авторами документа стали депутаты от ранее оппозиционной, ныне правящей «Батькивщины»: Александр Чорноволенко, Валентин Королюк и Борис Тарасюк. Тарасюк, напомним, в прошлом был главой миссии Украины при НАТО, впоследствии руководил министерством иностранных дел. В новом правительстве Украины, сформированном в конце февраля, получил пост вице-премьера по европейской интеграции (на сайте Рады он по-прежнему значится в списке депутатов).