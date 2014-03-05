Госпогранслужба: 8 подразделений остаются заблокированными, но граница защищена

На сегодняшний день 8 подразделений Государственной пограничной службы остаются блокированными российскими вооруженными военнослужащими, однако граница была и остается защищенной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге в Кабинете министров первый заместитель главы Госпогранслужбы Павел Шишолин.

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«На сегодня 8 подразделений Господгранслужбы заблокированы вооруженными силами другой страны, но все продолжают выполнять свои задачи с других мест дислокации и запасных пунктов управления, - сказал Шишолин. – Все пункты пропуска на госгранице функционируют. Госграница защищена и будет защищена военнослужащим Украины, а не представителями каких-то других формирований. Мы будем верны присяге и до конца выполним свой долг».

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При этом Шишолин сообщил, что удалось передислоцировать два отряда морской охраны – Севастопольский и Керченский. Они передислоцированы в Бердянск и Одессу.

Кроме того, с сегодняшнего дня на границе Запорожской, Херсонской областей и Крыма организован дополнительный блок-пост, выполняющий охранные функции.

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«С сегодняшнего дня в полном объеме обеспечивается контролируемый приграничный режим в Херсонской и Запорожской областях на стыке с АР Крым. Порядка 300 военнослужащих на трех дорогах сформировали постоянные блок-посты которые круглосуточно контролируют поток лиц, грузов и товаров в сторону Крыма и из Крыма. Эта работа будет продолжена до тех пор, пока не стабилизируется обстановка», - сказал Шишолин.