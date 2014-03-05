Керри и Лавров будут говорить об Украине в Париже

Сегодня в Париже ситуацию в Украине обсудят госсекретарь США Джон Керри и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщает Радио Свобода.

Соединенные Штаты называют развертывания российских войск в Крыму «актом агрессии», Россия называет свои действия законными и оправданными».

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Вчера президент США Барак Обама заявил, что вторжение России в Крым в Украине является не проявлением силы, а признаком вмешательства, которое отталкивает страны прочь от Москвы. Вместо этого российский лидер Владимир Путин опроверг наличие в Крыму российских войск, сказав, что украинские военные части блокируют «силы самообороны».

Формальным поводом для встречи руководителей внешнеполитических ведомств США и России является участие в заседании международной группы в поддержку Ливана, чтобы предоставить этой стране помощь из-за конфликта в Сирии.