Янукович не имел права обращаться к Путину о вводе войск в Украину - МИД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил пресс-секретарь МИД Украины Евгений Перебыйнис.

Он подчеркнул, что это письмо не имеет юридической силы потому, что подразделения Вооруженных сил других государств могут находиться на территории Украины лишь исключительно по законодательству Украины, в частности, по закону о порядке допуска и условиях пребывания подразделений Вооруженных сил других государств на территории Украины.

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Он объяснил, что статья 2 данного закона предусматривает, что иностранные Вооруженные силы могут находиться в Украине на основании международных договоров и в порядке, определенном законодательством Украины, а в соответствии со ст. 4 данного закона запрещается допуск иностранных Вооруженных сил тех стран, которые не признают целостность страны, или выдвигают претензии относительно такой целостности.

Также Перебыйнис добавил, что Президент может принимать решение о допуске иностранных государств в Украину исключительно на основании предложений СНБО, а решение Президента об этом должно быть принято Верховной Радой.

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“Соответствующее единоличное решение Виктора Януковича об обращении к Президенту России не отвечает Конституции и законодательству Украины”, - подчеркнул пресс-секретарь МИД.

Также Перебыйнис отметил, что представитель России в Совете безопасности ООН не сказал на заседании ничего нового, кроме того, что продемонстрировал письмо от Януковича без подписи.

“Единственным новым элементом выступления стала демонстрация письма бывшего Президента Украины, которое, как обратили внимание другие члены Совета безопасности, не содержит подписи”, - отметил он.

Как сообщал УНИАН, во время последнего заседания Совета безопасности ООН Украина получила поддержку не только от Западных государств, но и от Китая и от государств-членов СНГ, в частности Казахстана.