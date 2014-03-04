Украинские моряки обвинили Путина в откровенной лжи

Об этом говорится в их обращении к мировым информационным компаниям и средствам массовой информации.

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"Мы считаем себя правомочными обвинить Президента Российской Федерации в неприкрытой лжи. Лжи, которая касается непосредственного участия Вооружённых Сил Российской Федерации в тех событиях, которые на протяжении последних нескольких суток и сегодня происходят на территории Автономной Республики Крым и городе Севастополе. В настоящий момент военные корабли Военно-Морских Сил Украины «Тернополь» и «Славутич», находящиеся непосредственно в Севастопольской бухте, блокированы боевыми кораблями и судами Черноморского флота ВМФ России на каждом из которых находятся подразделения морской пехоты, количеством до одного взвода вооруженные автоматическим оружием и в соответствующей экипировке", - говорится в заявлении.

Комментируя замечание Путина о том, что подобную форму одежды и снаряжение можно приобрести в любом магазине, военные интересуются в каком именно, а так же где в нарушение законодательства Украины можно купить автоматическое оружие, боевые пистолеты и гранатомёты.

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"Заодно напомнить, что ни одно из подразделений Вооружённых Сил Украины, дислоцируемых в Крыму оставшись верными чувству долга и Воинской Присяге на ВЕРНОСТЬ УКРАИНСКОМУ НАРОДУ не сдало ни пяди территории воинских частей и вверенное им боевое оружие, тем более в таком количестве", - подчеркивают моряки.

"В ответ на все инсинуации, грязный поток лживой информации из уст нечистоплотных политиканов и подкупленных ими журналистов мы: офицеры, мичманы, старшины и матросы Военно-Морских Сил Вооружённых Сил Украины открыто заявляем, что будем честно и до конца выполнять свой воинский долг, защищая свою страну и народ Украины, как делаем это все годы независимости, не за должности и зарплаты, а потому что это наша земля и для нас дорога жизнь каждого человека, живущего на этой земле, к какой бы национальности он не принадлежал", - зявляют украинские офицеры.