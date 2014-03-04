СМИ: Россия рассказала, в каком случае обсудит ситуацию в Крыму с Западом

Россия намерена обсуждать с западными странами ситуацию вокруг Украины и пути выхода страны из кризиса при условии, что будет выполняться соглашение от 21 февраля, и в переговорном процессе будут широко представлены политические силы страны, заявил РИА Новости источник в МИД РФ.

"Россия в ближайшие дни будет обсуждать со своими международными партнерами ситуацию вокруг Украины и пути выхода из кризиса. Принципиальным для российской стороны являются два условия: выполнение соглашения от 21 февраля, которое включает в себя проведение конституционной реформы, создание коалиционного правительства. В этом переговорном процессе должны быть представлены все политические силы Украины", - сказал собеседник агентства.

Собеседник агентства отметил, что в ближайшие дни контакты с международными партнерами будут продолжены.

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В Украине 21 февраля представители властей и оппозиции подписали соглашение об урегулировании, чему предшествовали переговоры с участием в качестве посредников глав МИД Франции, Германии и Польши. На следующий день в Украине произошла смена власти.