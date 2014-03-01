Минобороны: Украина готова обговорить с РФ ситуацию в Крыму

Министерство обороны Украины готово вступить в переговоры с Министерством обороны Российской Федерации с целью разрешения ситуации в Крыму и недопущения нарушения законов Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом по итогам заседания правительства заявил и.о. министра обороны Украины Игорь Тенюх.

«Мы вступаем в переговоры, чтобы не допустить нарушения законов. Вступаем в переговоры с Минобороны РФ», - сказал Тенюх.

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Он отметил, что Минобороны Украины зафиксировало нападения радикальных сил и военнослужащих на 10 морскую авиационную базу в Саках, а также на узел связи в 35-м зенитно-ракетном полку. «Сейчас туда выехал на переговоры представитель ВВС Украины», - сказал Тенюх.

По его словам, сейчас нужно не допустить провокаций. «Главный вопрос – не поддаться на провокации и чтобы вопрос разрешился мирным путем», - сказал Тенюх, добавив, что нарушение законов Украины повлечет соответствующую реакцию.

Ранее, во время заседания правительства, и.о. министра обороны сообщал, что Министерство обороны Украины постоянно отслеживает ситуацию в Крыму и отмечает наращивание сил с российской стороны, что нарушает целый ряд законов Украины и международных договоров.

На данный момент Вооруженные силы Украины находятся в местах постоянной дислокации и занимаются по плану боевой подготовки, при этом Минобороны ведет постоянный мониторинг ситуации. В частности, Минобороны зафиксировало наращивание техники российской стороной: 8 самолетов Ил-76, 10 вертолетов Ми-8 и Ми-24, а также порядка 6 тыс. человек личного состава.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на четверг, 27 февраля, неизвестные с оружием захватили здания Верховного совета автономии и Совета министров Крыма в центральной части Симферополя, подняв над зданиями флаги России. По факту захвата административных зданий правоохранители открыли уголовное производство по статье "теракт". В этот же день на подъездах к Симферополю была замечена колонна из 40 БТР, а также появилась информация о переброске вооруженных сил РФ на территорию Крыма.

На следующий день, 28 февраля, в СМИ появилась информация о незаконном пересечении границы Украины 11 российскими вертолетам МИ-24, а также о захвате неизвестными вооруженными людьми аэропортов Симферополь и Бельбек (Севастополь).

На сегодняшний день над Крымом полностью закрыто воздушное пространство, а также перекрыты блокпостами въезды по суше на территорию автономии на перешейке перед городом Армянск и на Чонгаре.