Большинство украинцев считают, что Украине нужно немедленно вступать в НАТО
01:21, 04 марта 2014Политика
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79,1% украинцев считают, что Украина должна срочно подать заявку на вступление в НАТО
79,1% украинцев считают, что Украина должна срочно подать заявку на вступление в НАТО / Reuters
Таковы результаты опроса, проведенного новостным порталом ТСН.uа.
Меньше чем за сутки рекордные 32 тысячи человек ответили на вопрос: должна ли Украина срочно подать заявку на вступление в НАТО в связи с последними событиями в Крыму?
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Абсолютное большинство опрошенных - 79,1% - проголосовали ЗА необходимость срочной подачи заявки на вступление в НАТО.
Около 15% опрошенных ответили на вопрос отрицательно, а 6% - выбрали вариант ответа: "Мне все равно".
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