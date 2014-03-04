Большинство украинцев считают, что Украине нужно немедленно вступать в НАТО

Таковы результаты опроса, проведенного новостным порталом ТСН.uа.

Меньше чем за сутки рекордные 32 тысячи человек ответили на вопрос: должна ли Украина срочно подать заявку на вступление в НАТО в связи с последними событиями в Крыму?

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Абсолютное большинство опрошенных - 79,1% - проголосовали ЗА необходимость срочной подачи заявки на вступление в НАТО.

Около 15% опрошенных ответили на вопрос отрицательно, а 6% - выбрали вариант ответа: "Мне все равно".